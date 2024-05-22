Китай ввел новые санкции против американских производителей оружия
Китай ввел санкции против Соединенных Штатов Америки. Под ограничения попали изготовители оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Китая.
Как отметили в МИД, в течение длительного времени Штаты якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису", вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".
В том же числе в Пекине возмущены тем, что США продают вооружение Тайваню, что якобы "подрывает суверенитет и территориальную целостность" Китая.
Санкции были приняты против 12 оборонно-промышленных предприятий и их руководителей. Речь идет о:
- Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
- Lockheed Martin Aeronautics;
- Javelin Joint Venture;
- Raytheon Missile Systems;
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
- General Dynamics Information Technology;
- General Dynamics Mission Systems;
- Intercoastal Electronics;
- Systems Research and Simulation;
- Iron Mountain Solutions;
- Applied Technology Group;
- Arciont.
Вопросы Тайваня
Стоит отметить, что Китай считает Тайвань так называемой "сепаратистской провинцией" и неоднократно заявлял о "неизбежном воссоединении". В то же время Тайбэй утверждает о своей независимости, а также демократически избранном руководстве.
По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Китай готовится к силовому захвату Тайваня, впрочем, желает все же избежать этого.
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