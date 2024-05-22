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Китай ввел новые санкции против американских производителей оружия

Среда 22 мая 2024 14:15
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Китай ввел новые санкции против американских производителей оружия Фото: Китай ввел новые санкции против американских производителей оружия (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай ввел санкции против Соединенных Штатов Америки. Под ограничения попали изготовители оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

Как отметили в МИД, в течение длительного времени Штаты якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису", вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".

В том же числе в Пекине возмущены тем, что США продают вооружение Тайваню, что якобы "подрывает суверенитет и территориальную целостность" Китая.

Санкции были приняты против 12 оборонно-промышленных предприятий и их руководителей. Речь идет о:

  • Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
  • Lockheed Martin Aeronautics;
  • Javelin Joint Venture;
  • Raytheon Missile Systems;
  • General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
  • General Dynamics Information Technology;
  • General Dynamics Mission Systems;
  • Intercoastal Electronics;
  • Systems Research and Simulation;
  • Iron Mountain Solutions;
  • Applied Technology Group;
  • Arciont.

Вопросы Тайваня

Стоит отметить, что Китай считает Тайвань так называемой "сепаратистской провинцией" и неоднократно заявлял о "неизбежном воссоединении". В то же время Тайбэй утверждает о своей независимости, а также демократически избранном руководстве.

По словам директора национальной разведки США Эврил Хейнс, Китай готовится к силовому захвату Тайваня, впрочем, желает все же избежать этого.

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