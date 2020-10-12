У Китаї протестують усіх жителів міста Циндао на COVID-19

Фото: збір крові для ПЛР тесту на коронавірус (dpsu.gov.ua)

Влада міста Циндао в Китаї вирішила провести масштабне тестування населення на коронавірус після виявлення шести випадків безсимптомних носіїв. П'ятеро заражених - місцеві жителі.

Про це пише газета "Женьмінь жибао".

У найближчі три дні завершать тестування жителів п'яти окремих районів міста, а протягом п'яти днів передбачено завершити тестування населення всього Циндао на коронавірус.

Відзначається, що місцева влада вже ввела в місті режим екстреного реагування на епідемічну обстановку, що склалася. Для надання допомоги місцевим фахівцям Державний комітет у справах гігієни та охорони здоров'я КНР сьогодні направив у місто спеціальну робочу групу.

Крім того, агентство "Сіньхуа" зазначає, що в різних районах міста перед пунктами здачі аналізів спостерігається велике скупчення людей, які отримали повідомлення про необхідність проходження тесту на виявлення нуклеїнової кислоти коронавірусу нового типу.

Офіційні дані свідчать, що виявлені в Циндао випадки безсимптомних носіїв пов'язані з міською лікарнею грудних хвороб. З 11 жовтня лікарня припинила прийом пацієнтів. Зараз активно йде робота з виявлення людей, які контактували з інфікованими.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай дорого заплатить за поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня в Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу. Десятки тисяч людей отримали щеплення експериментальною вакциною.