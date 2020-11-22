Китай запропонував G20 створити глобальний "брандмауер" від COVID-19

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Голова КНР Сі Цзіньпін на саміті G20 заявив, що необхідно створення глобального "брандмауера" від COVID-19. Китай озвучив ряд пропозицій щодо відновлення економічного зростання.

Про це повідомляє Xinhua.

За його словами, потрібно взяти хворобу під контроль у себе вдома і на цій основі зміцнити обміни і співробітництво, щоб допомогти нужденним країнам. Китай закликає до підтримки ВООЗ в мобілізації та консолідації ресурсів, а також справедливому та ефективному розподілі вакцин.

"Нам необхідно знизити тарифи і бар’єри, а також вивчити можливість лібералізації торгівлі основними предметами медичного призначення. Нам необхідно і далі узгоджувати політику і стандарти, а також створювати „експрес-коридори“ для сприяння впорядкованого потоку людей", - зазначив він.

Сі Цзіньпін також заявив, що G20 повинна використовувати роль цифрової економіки.

"Ми могли б створити сприятливе середовище для розвитку цифрової економіки, активізувати співпрацю в області безпеки даних, зміцнити цифрову інфраструктуру і надавати рівні умови науково-технічним підприємствам всіх країн", - вважає голова КНР.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив розробників вакцин від COVID-19 у "змові" проти нього.

Зазначимо, фармацевтичні компанії Biontech і Pfizer подали запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу.