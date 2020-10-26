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Китай введе санкції проти американських компаній за продажу зброї Тайваню

Автор: Олександр Білоус

Китай накладе санкції на Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon і інші американські компанії, які, причетні до продажу Вашингтоном зброї Тайваню. Про це повідомив представник міністерства закордонних справ.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Представник МЗС сказав журналістам, що Китай діє для захисту своїх національних інтересів, але не уточнив, яку форму приймуть санкції.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню трьох систем озброєнь, включаючи датчики, ракети і артилерію, загальною вартістю 1,8 млрд доларів, Пентагон заявив минулого тижня.

Пекін вважає Тайвань норовливою провінцією, яку він має намір взяти під контроль, при необхідності силою.

Нагадаємо, в жовтні лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових направити розум і енергію на підготовку до війни. До війни з ким саме будуть готуватися, лідер Китаю не уточнив.

Раніше Міністерство оборони Китаю назвало Сполучені Штати Америки найбільшою загрозою світовому порядку, звинувативши в 800 тисячах смертей по всьому світу. У доповіді зазначається, що відносини між Пекіном і Вашингтоном досягли найнижчого рівня за останні десятиліття на тлі суперечок з питань торгівлі, технологій, Тайваню, прав людини і Південно-Китайського моря.

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