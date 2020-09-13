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Міноборони Китаю назвало США найбільшою загрозою миру

Пекін , Неділя 13 вересня 2020 10:34
Міноборони Китаю назвало США найбільшою загрозою миру
Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Китаю назвало Сполучені Штати Америки найбільшою загрозою світового порядку. США звинуватили в 800 тисячах смертей по всьому світу.

Про це йдеться в доповіді, опублікованій Міноборони Китаю 13 вересня, передає Associated Press.

У доповіді зазначається, що відносини між Пекіном і Вашингтоном досягли найнижчого рівня за останні десятиліття на тлі суперечок з питань торгівлі, технологій, Тайваню, прав людини та Південно-Китайського моря.

Своєю чергою, офіційний представник Міноборони Китаю полковник У Цянь заявив, що США є порушником міжнародного порядку і руйнівником миру у всьому світі.

"Багаторічні свідоцтва показують, що саме США є розпалювачем регіональних заворушень, порушником міжнародного порядку і руйнівником миру у всьому світі. Дії США в Іраку, Сирії, Лівії та інших країнах за останні два десятиліття призвели до загибелі понад 800 000 осіб і переміщення мільйонів людей", - сказав він.

Серед іншого, у доповіді, що займає понад 150 сторінок, розглядалися технічні можливості китайської армії, її доктрини та кінцеві цілі військового будівництва Китаю.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують прийняти нові заходи економічного впливу на Китай.

Крім цього, раніше в Пентагоні заявили, що протягом наступних 10 років Китай має намір подвоїти свій ядерний арсенал. На цю мить в КНР налічується приблизно 200 ядерних боєголовок.

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