Китай вмешивается в выборы в Тайване, - ISW

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, что между Китаем и Тайванем в последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, где, в частности, отрабатывают его блокаду.

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой , но все же предпочитает мирное воссоединение.

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из - за экономических проблем.

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