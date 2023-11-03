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Китай вмешивается в выборы в Тайване, - ISW

Фото: Китай вмешивается в выборы в Тайване (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Коммунистическая партия Китая (КПК) вмешивается в выборы в Тайване, чтобы нанести ущерб шансам Демократической прогрессивной партии (ДПП) на победу на президентских и законодательных выборах 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войн (ISW).

Напряженность между Китаем и Тайванем

Отметим, что между Китаем и Тайванем в последнее время усиливается напряженность. Китайские военные регулярно проводят учения вокруг острова, где, в частности, отрабатывают его блокаду.

По информации американской разведки, Пекин готовится захватить Тайвань силой , но все же предпочитает мирное воссоединение.

При этом президент США Джо Байден считает вторжение Китая в Тайвань маловероятным из - за экономических проблем.

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