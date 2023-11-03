Китай втручається в вибори у Тайвані, - ISW

Комуністична партія Китаю (КПК) втручається у вибори в Тайвані, щоб зашкодити шансам Демократичної прогресивної партії (ДПП) на перемогу на президентських і законодавчих виборах 13 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначимо, між Китаєм та Тайванем останнім часом посилюється напруженість. Китайські військові регулярно проводять навчання навколо острова, де, зокрема, відпрацьовують його блокаду.
За інформацією американської розвідки, Пекін готується захопити Тайвань силою, але все ж таки віддає перевагу мирному возз'єднанню.
При цьому президент США Джо Байден вважає вторгнення Китаю до Тайваню малоймовірним через економічні проблеми.
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