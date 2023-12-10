Китай водометами атаковал филиппинские корабли, в США отреагировали

Корабли китайской береговой охраны из водометов атаковали филиппинские суда в районе мели Скарборо. США осудили "агрессивные" действия КНР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Отмечается, что корабли филиппинского бюро рыболовства приплыли к мели Скарборо, чтобы доставить гуманитарную помощь, в основном топливо и продукты питания, бедным рыбакам.
Филиппинские чиновники заявили, что рой китайской береговой охраны и сопровождающих кораблей прибег к опасным и агрессивным действиям. Они использовали водометы не менее восьми раз, когда правительственные корабли Филиппин приближались к мели Скарборо.
Они добавили, что китайская береговая охрана установила плавучий барьер у входа в рыболовную лагуну Скарборо Шол и разместила персонал на борту небольших моторных лодок, чтобы отогнать филиппинских рыбаков, ожидавших гуманитарной помощи.
"Предотвратить распространение гуманитарной помощи является не только незаконным, но и бесчеловечным", - говорится в официальном заявлении Филиппин.
Реакция США
Соединенные Штаты предупреждали Китай, что Вашингтон будет защищать
октябре корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером для пополнения запасов. Через два часа после этого, катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин во время той же операции по доставке запасов в Южно-Китайском море.
Тогда Филиппины обвинили Пекин во вторжении в их воды. А президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут вынуждены вмешаться, если Китай атакует филиппинские суда.
9 декабря посол США на Филиппинах Мэри Кэй Карлсон осудила "агрессивные и незаконные действия" Китая.
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