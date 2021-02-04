Китай є найбільшим конкурентом США, - Байден

Президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. При цьому він готовий співпрацювати з китайською владою.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Китай кидає виклики цінностям та безпеці США. Але влада готова співпрацювати з Пекіном, коли це буде в інтересах Штатів.

"Ми безпосередньо стикаємося з викликами нашому процвітанню, безпеці та демократичним цінностям у вигляді найсерйознішого конкурента США - Китаю. Ми будемо протистояти економічним зловживанням Китаю, атакам на права людини, інтелектуальну власність і спроби глобального управління. Але ми готові працювати з Пекіном, коли це буде в інтересах США", - сказав Байден.

Також сьогодні президент США Джо Байден на сьогоднішньому виступі в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки і втручанні в американські вибори.

Крім цього, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що газопровід "Північний потік-2", по якому природний газ буде транспортуватися з РФ до Німеччини, підриває трансатлантичну безпеку. Його реалізація також підсилює вплив Росії на союзників США.