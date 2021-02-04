Китай является самым серьезным конкурентом США, - Байден

Президент США Джо Байден признал Китай главным конкурентом Штатов в мире. При этом он готов сотрудничать с китайскими властями.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Китай бросает вызовы ценностям и безопасности США. Но власти готовы сотрудничать с Пекином, когда это будет в интересах Штатов.

"Мы непосредственно сталкиваемся с вызовами нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям в виде самого серьезного конкурента США - Китая. Мы будем противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, атакам на права человека, интеллектуальную собственность и попытки глобального управления. Но мы готовы работать с Пекином, когда это будет в интересах США", - сказал Байден.

Также сегодня президент США Джо Байден на сегодняшнем выступлении в Белом доме заявил, что Вашингтон больше не будет уступать перед агрессивными действиями со стороны России. Он вспомнил о кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

Кроме этого, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что газопровод "Северный поток-2", по которому природный газ будет транспортироваться из РФ в Германию, подрывает трансатлантическую безопасность. Его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

Новость дополняется...