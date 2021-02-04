У Держдепі США назвали "Північний потік-2" загрозою трансатлантичній безпеці

Фото: Нед Прайс (state.gov)

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що газопровід "Північний потік-2", за яким природний газ транспортуватиметься з РФ до Німеччини, підриває трансатлантичну безпеку. Його реалізація також посилює вплив Росії на союзників США.

Про це повідомляє DPA.

"Північний потік -2" і друга гілка "Турецького потоку" покликані посилити вплив Росії на наших союзників і партнерів і підривають трансатлантичну безпеку", - сказав Прайс.

Він також додав, що США будуть продовжувати контролювати будівництво трубопроводу, яке, як вважається, завершено приблизно на 90 відсотків.

"Ми будемо відслідковувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про можливість застосування санкцій", - сказав прессекретар.

За його словами, проект "Північний потік-2" підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

Нагадаємо, вчора німецька газета Handelsblatt заявила, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення ухвалять з урахуванням інтересів України.

Крім того, раніше міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований, хоч для цього потрібно пройти деякі труднощі.