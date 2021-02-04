ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Китай є найбільшим конкурентом США, - Байден

Вашингтон, Четвер 04 лютого 2021 22:30
Китай є найбільшим конкурентом США, - Байден
Фото: Джо Байден (whitehouse.gov)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. При цьому він готовий співпрацювати з китайською владою.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Китай кидає виклики цінностям та безпеці США. Але влада готова співпрацювати з Пекіном, коли це буде в інтересах Штатів.

"Ми безпосередньо стикаємося з викликами нашому процвітанню, безпеці та демократичним цінностям у вигляді найсерйознішого конкурента США - Китаю. Ми будемо протистояти економічним зловживанням Китаю, атакам на права людини, інтелектуальну власність і спроби глобального управління. Але ми готові працювати з Пекіном, коли це буде в інтересах США", - сказав Байден.

Також сьогодні президент США Джо Байден на сьогоднішньому виступі в Білому домі заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Він згадав про кібератаки і втручанні в американські вибори.

Крім цього, прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що газопровід "Північний потік-2", по якому природний газ буде транспортуватися з РФ до Німеччини, підриває трансатлантичну безпеку. Його реалізація також підсилює вплив Росії на союзників США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденКитай

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся