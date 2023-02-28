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Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую пропаганду по всему миру, - США

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Запад медленно реагирует на то, что Китай тратит миллиарды долларов по всему миру на распространение дезинформации, в том числе на сообщения, полностью совпадающие с Россией по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника и координатора Глобального центра взаимодействия Государственного департамента США Джеймса Рубина, которое приводит The Guardian.

"Источник отравлен китайской и российской дезинформацией - это плохо", - заявил Рубин.

Через шесть недель после начала работы он сказал, что его целью было не только пассивное опровержение российско-китайской дезинформации об Украине. Он хочет активнее заниматься этой деятельностью и призывает страны не скрывать тех, кто был разоблачен за распространение дезинформации.

Он заявил, что Россия и Китай тратят миллиарды долларов, пытаясь манипулировать информацией, но сказал, что Пекин действует глобально и тратит больше, чем Москва.

"Мы как нация и Запад не спешим реагировать, и это справедливое мнение, что мы сталкиваемся с очень большой проблемой. В коммуникационном пространстве согласование между Китаем и Россией почти завершено. Китай повторяет и распространяет аргументы России о войне, которую "развязала" "НАТО", - добавил специальный посланник.

Напомним, что китайская спутниковая компания Spacety предоставляла аэрофотосъемки российским наемникам ЧВК "Вагнера".

Ранее РБК-Украина сообщало, что данные разведки Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что власти Китая ищут пути поставки вооружении государству-оккупанту России.

Также ранее мы писали, что по информации CNN Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в Россию.

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