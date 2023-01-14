Китай выступил в ООН против поставок оружия в Украину, а Кислица напомнил о "Шахедах"

Китай выступил против военной помощи Украины, поскольку это якобы усугубляет конфликт. В то же время, Пекин игнорирует факт того, что России поставляют "Шахеды" из Ирана и боеприпасы из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

"Ужесточение санкций или поставки вооружений угрожают тем, что ситуацию все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации", - заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Кислица со своей стороны упрекнул Цзюню в игнорировании помощи России со стороны Ирана и КНДР и спросил, что делается для того, чтобы прекратились нарушения резолюций СБ ООН.

"Кстати, о поставках беспилотников из Ирана в Россию и боеприпасов из КНДР? Стоит ли надеяться? Представитель Китая заявил в СБ ООН, что поставки оружия лишь обостряют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. Тогда что делается для того, чтобы прекратить нарушение резолюции СБ ООН", - отметил Кислица.