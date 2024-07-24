Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но "условия и время еще не созрели"
Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина, и Россия дали сигналы о готовности к переговорам.
"В последнее время как Украина, так и Россия послали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", - говорится в заявлении МИД.
Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.
Позиция Китая по Украине
Китай с начала полномасштабного вторжения заявляет, что занимает якобы нейтральную позицию по войне в Украине. Однако во время войны Пекин углубляет экономические отношения с Москвой.
Китай обвиняют в том, что он продолжает поставлять России товары двойного значения, которые могут быть использованы в производстве оружия.
На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом. Известно, что он уже встретился с главой МИД Китая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.