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Китай виступає за переговори між Україною та РФ, але "умови та час ще не назріли"

Гуанчжоу, Середа 24 липня 2024 11:41
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Китай виступає за переговори між Україною та РФ, але "умови та час ще не назріли" Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай виступає за початок переговорів між Україною та Росією. Але у Пекіні вважають, що умови та час для перемовин ще не назріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з главою МЗС України Дмитро Кулебою.

У Китаї вважають, що розв'язання всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів. На думку Пекіна, останнім часом і Україна, і Росія дали сигнали про готовність до переговорів.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у заяві МЗС.

Китай також наголосив, що приділяє увагу гуманітарній ситуації в Україні і продовжить надавати гуманітарну матеріальну допомогу.

Позиція Китаю щодо України

Китай від початку повномасштабного вторгнення заявляє, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте під час війни Пекін поглиблює економічні відносини з Москвою.

Китай звинувачують у тому, що він продовжує постачати Росії товари подвійного значення, які можуть бути використані у виробництві зброї.

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю з робочим візитом. Відомо, що він вже зустрівся з главою МЗС Китаю.

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