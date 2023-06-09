США ничего не известно о намерениях Китая разместить секретную базу на Кубе
В Пентагоне ничего не знают о планах Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста Джеффа Селдина.
"Нам ничего не известно о том, что Китай и Куба разрабатывают какие-либо шпионские станции", - заявил Райдер.
Он отметил, что США известно об отношениях Кубы и Китая, но информация о секретной базе, изложенная в СМИ, не является точной.
Секретная база Китая на Кубе
По информации The Wall Street Journal, Китай и Куба заключили соглашение о размещении электронного средства подслушивания на острове недалеко от Флориды.
Издание уверяет, что такое устройство позволит Пекину перехватывать электронные сообщения с юго-востока США, где расположены военные базы страны.
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