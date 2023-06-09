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США ничего не известно о намерениях Китая разместить секретную базу на Кубе

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Пятница 09 июня 2023 00:45
США ничего не известно о намерениях Китая разместить секретную базу на Кубе Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Пентагоне ничего не знают о планах Китая о размещении тайной базы на Кубе, которая должна шпионить за США.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию журналиста Джеффа Селдина.

"Нам ничего не известно о том, что Китай и Куба разрабатывают какие-либо шпионские станции", - заявил Райдер.

Он отметил, что США известно об отношениях Кубы и Китая, но информация о секретной базе, изложенная в СМИ, не является точной.

Секретная база Китая на Кубе

По информации The Wall Street Journal, Китай и Куба заключили соглашение о размещении электронного средства подслушивания на острове недалеко от Флориды.

Издание уверяет, что такое устройство позволит Пекину перехватывать электронные сообщения с юго-востока США, где расположены военные базы страны.

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