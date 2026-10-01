Китай откладывает вторжение на Тайвань по нескольким причинам, - Reuters

Несмотря на то, что глава КНР Си Цзиньпин приказал своей армии подготовиться к возможному силовому установлению контроля над островом в 2027 году, это вряд ли произойдет.

По словам американских чиновников, на планы Пекина влияют сразу несколько факторов. Один из ключевых - задержка с достижением необходимого уровня военной готовности из-за антикоррупционной кампании Коммунистической партии.

Еще одна важная причина - намерение КНР сначала дождаться результатов президентских выборов на Тайване в 2028 году.

Как удалось узнать СМИ, в Пекине рассчитывают, что после выборов к власти на острове может прийти политическая сила, которая будет более благосклонна к установлению контроля Китая над Тайванем.

В США склоняются к мнению, что сохранение власти Демократической прогрессивной партией и ее четвертый срок могут подтолкнуть Пекин к рассмотрению силового сценария в 2028 году или позже.

Что также важно понимать, дополнительным фактором напряженности может стать переизбрание действующего президента Тайваня Лай Цзин-де.

"Если это произойдет, я думаю, 2028 год будет достаточно напряженным", - заявил журналистам один из американских чиновников.

На решение главы КНР также могут повлиять президентские выборы в США, которые пройдут в 2028 году. Инсайдеры озвучили предположение, что Си Цзиньпин может захотеть дождаться их результатов.

В то же время среди американских чиновников нет единого мнения относительно того, насколько значителен этот фактор для Пекина.

В настоящее время власти США пришли к выводу, что Китай внимательно проанализировал опыт войн в Украине и Иране. По всей вероятности, Пекин решит действовать максимально быстро в случае начала войны, чтобы избежать длительных боевых действий.