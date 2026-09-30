Готовятся к войне? Китай изменил закон о мобилизации впервые за 16 лет

Китай пересмотрел закон о мобилизации впервые с 2010 года. Новая редакция расширяет возможности государства в случае войны и позволяет изымать имущество частных лиц и компаний для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Китай усилил закон о мобилизации

Закон о мобилизации с усиленными требованиями к гражданам и бизнесу Китая вступит в силу в октябре. Мобилизация должна обеспечить переход страны от мирного времени к войне и предполагает использование экономики, инфраструктуры и человеческих ресурсов для нужд обороны, пишет издание.

После объявления мобилизации власти смогут изымать:

гражданские автомобили,

объекты инфраструктуры,

энергетические мощности

Частные компании и граждане будут обязаны выполнять эти предписания.

По данным Nikkei, закон также коснется иностранных компаний в Китае. Им могут поручить выпуск товаров для государственных нужд при чрезвычайной ситуации.

Также закон предусматривает использование разработок в таких передовых отраслях для мобилизации как:

искусственный интеллект,

робототехника,

беспилотники.

Власти вместе с частными компаниями должны создавать запасы стратегически важных материалов и редкоземельных металлов.

Госведомства должны будут готовить сведения обо всех возможностях и технологиях, которые власти смогут использовать в случае войны.

Напряжение вокруг Тайваня

Изменения в законе происходят на фоне военного напряжения вокруг Тайваня.

Китайские самолеты и корабли регулярно проводят обучение рядом с островом.

Так, 29-30 сентября Минобороны Тайваня зафиксировали:

девять самолетов армии Китая,

семь военных кораблей,

шесть государственных китайских суден.

В июле Китай провел в Тайванском проливе двухдневные учения с боевой стрельбой.

Тайвань готовится

Тайвань готовится к возможному конфликту. В августе на острове прошли десятидневные ежегодные учения Han Kuang. Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявлял, что армия должна быть готова к тому, что китайские учения перерастут в войну.

Оборонные расходы острова в 2026 году составили 3,32% ВВП. Бюджет Минобороны вырос на 25% по сравнению с 2025 годом.

На 2027 год правительство предложило увеличить оборонные расходы еще на 18%.

В декабре 2025 года США одобрили продажу Тайваня вооружений на рекордные 11,1 миллиарда долларов.

82 пусковые установки HIMARS,

60 самоходных гаубиц M109A7,

боражирующие боеприпасы

беспилотники ALTIUS.

Но часть уже заказанного американского оружия поступает с задержками. Тайвань еще в 2019 году заказал 66 новых истребителей F-16, но пока не получил ни одного. Американские сенаторы заявили о задержке более 15 миллиардов долларов военной помощи.