Китай удалил интервью своего посла, оскандалившегося заявлениями об СССР и Крыме

"Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью, в котором его посол подверг сомнению независимость государств бывшего Советского Союза, что вызвало гнев в Европе", - пишет издание.

Отмечается, что первоначально посольство опубликовало полную стенограмму замечаний посла Лу Шайе на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat в понедельник утром.

Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена, а ссылки указывали, что содержимое "удалено автором". Интервью также нет на официальном сайте посольства.

Китай не поддерживает позицию своего посла

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила на регулярном брифинге для СМИ в понедельник, что ее замечания отражают официальную позицию правительства Китая.



"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", - заявила она в ответе на вопрос, отвечает ли позиция посла официальной позиции Китая.



Сначала СМИ трактовали заявления китайских представителей как то, что они якобы поддерживают позицию Лу Шайе, но потом журналисты заявили, что трактовали их слова ошибочно.

Что произошло

Напомним, что посол Китая во Франции Лу Шайе в эфире французского телеканала La Chaîne Info назвал Крымский полуостров "исторически российским" и заявил, что независимые государства, образовавшиеся после распада Советского Союза, якобы "не имеют юридически закрепленного статуса в мире".

После чего посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, или его мнение идет вопреки позиции Китая.

В свою очередь европейские лидеры назвали заявление у китайского посла неприемлемым, а парламентарии ЕС призвали Францию выгнать китайского посла из-за слов о Крыме.

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