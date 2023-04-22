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Россияне требуют от жителей Новой Каховки срочно выселяться из домов, - ЦНС

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Херсонская область, Суббота 22 апреля 2023 15:12
Россияне требуют от жителей Новой Каховки срочно выселяться из домов, - ЦНС Фото: Оккупант и гражданские (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне требуют от жителей части Херсонской области срочно покинуть регион. Это касается людей, проживающих вдоль Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В Новой Каховке и в пгт Днепряны оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов. Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях.

"В частности, в пгт Брилевка около 150 оккупантов демонтировали элеватор на металлолом", - добавили в ЦНС.

Напомним, что Служба безопасности Украины идентифицировала еще двенадцать коллаборантов, вступивших в оккупационную "МВД России" в Херсонской области.

Россия перебросила в Скадовск Херсонской области подразделение из осужденных якобы для обеспечения правопорядка.

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