Россияне требуют от жителей Новой Каховки срочно выселяться из домов, - ЦНС

Россияне требуют от жителей части Херсонской области срочно покинуть регион. Это касается людей, проживающих вдоль Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В Новой Каховке и в пгт Днепряны оккупанты сообщили местным жителям, что проживающие на первой береговой линии Днепра должны срочно покинуть квартиру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг размещает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов. Также россияне продолжают разворовывать украинскую инфраструктуру на временно захваченных землях.

"В частности, в пгт Брилевка около 150 оккупантов демонтировали элеватор на металлолом", - добавили в ЦНС.