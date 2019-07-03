Китай встановлює шпигунське ПЗ на смартфони туристів, - The Guardian

Спецслужби Китаю встановлюють шпигунське програмне забезпечення на смартфони туристів, яке витягує їх електронні листи, тексти, контакти і може використовуватися для відстеження переміщень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Guardian.

Розслідування, проведене Guardian і міжнародними партнерами, показало, що мандрівники стають жертвами нападів при спробі в'їзду в Китай з сусідньої Киргизії. Зокрема, китайські прикордонники беруть телефони туристів і таємно встановлюють додаток, яке отримує електронні листи, тексти та контакти, а також інформацію про самому телефоні.

За словами туристів, вони не були заздалегідь проінформовані про встановлення будь-яких додатків і використанні особистих даних без їх згоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай здійснив кібератаку на Норвегію. Дослідники кібербезпеки з компанії Recorded Future заявили, що китайські хакери зламали мережу норвезької компанії-розробника програмного забезпечення Visma, щоб вкрасти дані клієнтів. Передбачається, що дана атака була частиною глобальної хакерської кампанії Міністерства державної безпеки Китаю за крадіжку інтелектуальної власності та корпоративних секретів.

У березні 2019 року Китай провів кібератаку на університетів США, Канади та країн Південно-Східної Азії і викрав дослідження в області військово-морських технологій.