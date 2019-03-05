Китай здійснив масштабну кібератаку на США

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Китай здійснив кібератаку з метою викрасти військові розробки

Китай здійснив кібератаки на університети в США, Канаді та країнах Південно-Східної Азії для викрадення досліджень в області військово-морських технологій. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Хакери атакували Гавайський університет, Університет штату Вашингтон, Массачусетський технологічний інститут, Університет штату Пенсильванія і інші. Більшість з них, за даними видання, так чи інакше пов'язані з Океанографічним інститутом у Вудс-Хол (штат Массачусетс), який також піддався кібератаці. У ряду цих вузів укладені контракти з ВМС США.

Інформаційний підрозділ з кібербезпеки iDefense компанії Accenture Security засік у внутрішніх мережах згаданих вузів кіберактивність, витікаючу з боку серверів, розташованих на території Китаю і контрольовану групою хакерів, відомої експертам під різними назвами - Temp.Periscope, Leviathan або Mudcarp.

Нагадаємо, директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс заявляв, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.

РБК-Україна писало, що 20 грудня 2018 року прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, проведених протягом останніх десяти років.