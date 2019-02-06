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Китай здійснив кібератаку на Норвегію

Новини » Політика    06.02.2019 - 14:40
Китай здійснив кібератаку на Норвегію
Ілюстративне фото (twitter.com Fork/io)

Пекін неодноразово заперечує будь-яку причетність до шпигунства з кіберпідтримкою

Дослідники кібербезпеки з компанії Recorded Future заявили, що китайські хакери зламали мережу норвезької компанії-розробника програмного забезпечення Visma, щоб вкрасти дані їх клієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, ця атака була частиною глобальної хакерської кампанії Міністерства державної безпеки Китаю по крадіжці інтелектуальної власності та корпоративних секретів.

У свою чергу, Пекін неодноразово заперечує будь-яку причетність до шпигунства з кіберпідтримкою.

Раніше повідомлялося, що Польща стурбована заявою ЄС щодо випадків комерційного кібершпіонажу, ймовірно пов'язаних з Китаєм.

РБК-Україна писало, що директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, проведених протягом останніх десяти .

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