Китай здійснив кібератаку на Норвегію

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Пекін неодноразово заперечує будь-яку причетність до шпигунства з кіберпідтримкою

Дослідники кібербезпеки з компанії Recorded Future заявили, що китайські хакери зламали мережу норвезької компанії-розробника програмного забезпечення Visma, щоб вкрасти дані їх клієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, ця атака була частиною глобальної хакерської кампанії Міністерства державної безпеки Китаю по крадіжці інтелектуальної власності та корпоративних секретів.

У свою чергу, Пекін неодноразово заперечує будь-яку причетність до шпигунства з кіберпідтримкою.

Раніше повідомлялося, що Польща стурбована заявою ЄС щодо випадків комерційного кібершпіонажу, ймовірно пов'язаних з Китаєм.

РБК-Україна писало, що директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія і Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство і кібератаки представляють серйозну загрозу для США.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року прокуратура Нью-Йорка звинуватила двох громадян Китаю в 45 кібератаках, проведених протягом останніх десяти .