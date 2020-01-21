Китай посилює контроль над туристами через новий вірус

У Китаї посилюють контроль над туристами з метою запобігання поширенню коронавіруса нового типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Як повідомляється, влада міста Ухань вжили низку заходів щодо посилення контролю, а також моніторинг виїзних туристичних поїздок з міста в інші райони країни та за кордон.

Влада ухвалила рішення, що уханьські туристичні оператори не будуть організовувати групові поїздки за межі міста, а місцева поліція буде здійснювати вибіркові перевірки приватних пасажирських автомобілів на наявність в багажниках живої птиці або диких тварин при перетині міського кордону.

Пасажири, у яких виявиться лихоманка, будуть зареєстровані в системі. Крім того, їм видадуть респіраторні маски й брошури про нову пневмонію, а також порекомендувати звернутися до лікаря.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливість поширення коронавірусу 2019 nCoV нового типу за межами Китайської Народної Республіки.

Влада Китаю підтвердили, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні було зафіксовано спалах нового вірусу.