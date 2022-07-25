Китай посилив погрози США через можливий візит спікера палати представників до Тайваню

Пекін почав знову погрожувати США через плани візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією видання, попередження стали значно суворішими, ніж ті, які Китай робив у минулому, коли був незадоволений політикою США по відношенню до Тайваню.

У Reuters зазначають, що такі погрози у бік США можуть навіть передбачати військову відповідь.

"Ми серйозно підготовлені. Якщо американська сторона має намір йти своїм шляхом, Китай прийме рішучі заходи, щоб рішуче відповісти і протидіяти. Сполучені Штати повинні нести відповідальність за будь-які серйозні наслідки", - прокоментував чутки про погрози заступник голови МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.