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Китай усилил угрозы США из-за возможного визита спикера палаты представителей в Тайвань

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Понедельник 25 июля 2022 17:09
Китай усилил угрозы США из-за возможного визита спикера палаты представителей в Тайвань Фото: Китай усилил угрозы США из-за возможного визита спикера палаты представителей в Тайвань (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Иван Носальский

Пекин начал снова угрожать США из-за планов визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, предупреждения стали значительно более строгими, чем те, которые Китай делал в прошлом, когда был недоволен политикой США по отношению к Тайваню.

В Reuters отмечают, что такие угрозы в сторону США могут даже предпологать военный ответ.

"Мы серьезно подготовлены. Если американская сторона намерена идти своим путем, Китай примет решительные меры, чтобы решительно ответить и противодействовать. Соединенные Штаты должны нести ответственность за любые серьезные последствия", - прокомментировал слухи об угрозах замглавы МИД Китая Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Также мы писали, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.

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