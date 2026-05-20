Китай держит РФ на дистанции: Коваленко назвал важный нюанс визита Путина в Пекин

20.05.2026 Ср
2 мин
Почему Пекин не спешит поддерживать новый газопровод из России?
aimg Юлия Голованова
Фото: руководитель РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (GettyImages)

Российский диктатор Владимир Путин так и не достиг договоренностей по газопроводу "Сила Сибири-2" во время визита в Китай. Пекин продолжает держать Москву в зависимой и слабой позиции.

По словам Коваленко, отсутствие договоренностей по "Силе Сибири-2" демонстрирует реальное отношение Китая к России.

"Пекин продолжает воспринимать РФ как "сырьевой придаток", который должен оставаться в слабой позиции для получения дешевых энергоресурсов", - пишет Коваленко.

Кроме того, эксперт отмечает, что для Китая Россия остается токсичным партнером из-за международной изоляции и санкционного давления.

"Строить что-то новое с Россией сейчас для Китая рискованно", - подчеркнул Коваленко.

"Дружба" Путина и Си проходит проверку

Визит Путина в Китай вновь привлек внимание к многолетним отношениям между российским диктатором и лидером КНР Си Цзиньпин. На протяжении лет они неоднократно демонстрировали близкие политические контакты, проводили личные встречи и делали совместные заявления о стратегическом партнерстве.

Однако нынешние переговоры проходят уже в других геополитических условиях, а именно на фоне войны РФ против Украины, санкций и усиления экономической зависимости Москвы от Пекина.

Напомним, Си Цзиньпин и Владимир Путин подписали декларацию о "многополярном мировом порядке".

Ранее также сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

