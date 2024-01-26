Китай давит на Иран, чтобы прекратить атаки хуситов в Красном море, - Reuters

Китайские официальные лица попросили своих иранских коллег помочь сдержать нападения на корабли в Красном море, которые осуществляют поддерживаемые Тегераном хуситы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Со ссылкой на иранские источники издание утверждает, что обсуждение атак хуситов и торговли между Китаем и Ираном состоялось на нескольких последних встречах в Пекине и Тегеране.

" По сути, Китай говорит: Если нашим интересам будет нанесен какой-либо вред, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность", - сказал Reuters неназванный иранский чиновник.

Однако китайские официальные лица не сделали конкретных комментариев или угроз относительно того, что торговые отношения Пекина с Ираном могут пострадать.

Хотя Китай был крупнейшим торговым партнером Ирана в последнее десятилетие, их торговые отношения являются односторонними.

Согласно данным отслеживания танкеров торгово-аналитической компании Kpler, китайские нефтепереработчики купили более 90% экспортируемой из Ирана сырой нефти в прошлом году.

Утверждается, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если какие-либо суда, связанные с Китаем, пострадают или интересам страны любым будет причинен вред.

Что предшествовало

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако, несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли.

25 январяСоединенные Штаты Америки призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов, чтобы прекратить нападения.