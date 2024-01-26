Китай тисне на Іран, щоб припинити атаки хуситів у Червоному морі, - Reuters

Китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі, які здійснюють підтримувані Тегераном хусити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Із посиланням на іранські джерела видання стверджує, що обговорення атак хуситів і торгівлі між Китаєм та Іраном відбулися на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані.

" По суті, Китай каже: Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість", - сказав Reuters неназваний іранський чиновник.

Однак китайські офіційні особи не зробили жодних конкретних коментарів чи погроз щодо того, що торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати.

Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торговельні відносини є односторонніми.

Згідно з даними відстеження танкерів торгово-аналітичної компанії Kpler, китайські нафтопереробники купили понад 90% сирої нафти, що експортується з Ірану, минулого року.

Стверджується, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, постраждають або інтересам країни будь-яким буде завдана шкода.

Що передувало

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торгові кораблі.

25 січня Сполучені Штати Америки закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, щоб припинити напади.