Китай тайно отправлял грузовое судно в оккупированный Севастополь, - FT

Китайское грузовое судно заходило оккупированный Севастополь, что стало беспрецедентным случаем захода иностранного корабля в украинский порт, захваченный Россией. Украина передала протест Пекину и предупредила о возможных санкциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Западные санкции запрещают использование Севастополя с 2014 года. Хотя Китай не присоединился к санкциям, его коммерческие суда ранее избегали заходов оккупированные Россией порты.
Однако контейнеровоз Heng Yang 9 под панамским флагом, принадлежащий компании Guangxi Changhai Shipping, был зафиксирован в Крыму как минимум трижды за последние месяцы.
Financial Times удалось подтвердить последний заход в сентябре с помощью спутниковых и радарных снимков, данных транспондера и фотографий. Судно вышло из Стамбула 2 сентября и 6 сентября было зафиксировано в Новороссийске.
Позднее транспондер передавал сигналы о его нахождении в порту Кавказ, однако спутники 9 и 11 сентября не обнаружили его в указанной точке. На снимках 14 сентября судно оказалось в Севастополе.
Согласно спутниковым данным, судно пыталось скрывать свои передвижения, передавая ложные координаты. В итоге 17 сентября оно прибыло в Стамбул с контейнерами, совпадающими по расположению с теми, что были зафиксированы в Крыму.
Компания-владелец, зарегистрированная Международной морской организацией как оператор двух контейнеровозов и двух балкеров, отказалась от комментариев.
Заходы судна совпали с запуском в апреле железнодорожной линии в Крым, которая, по утверждению Москвы, позволяет доставлять контейнеры из России в порты полуострова. В августе российские власти открыли для иностранных судов также Бердянск и Мариуполь.
Украинские чиновники считают, что по этой линии Россия вывозит товары из оккупированных районов Донецкой и Херсонской областей. По данным офиса президента, Heng Yang 9 заходил в Севастополь 19-22 июня, а затем просил разрешение на загрузку 101 контейнера 15 августа.
"Украина ясно дала понять, что такие действия неприемлемы и ожидает от международных партнеров строгого избегания контактов с оккупированными территориями", - заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
Он отметил, что украинское посольство в Китае поднимало вопрос захода судна в июне перед МИД КНР. "Мы выразили решительное несогласие и будем продолжать дипломатический мониторинг. Судна, посещающие оккупированные порты, рискуют попасть в санкционные списки", - сказал Власюк.
По его словам, МИД Китая ответил, что гражданам и компаниям рекомендовано избегать контактов с оккупированными территориями Украины. Пекин заверил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Европейские спутники Sentinel не раз фиксировали несоответствие между заявленными координатами и реальным местоположением судна. Анализ Lloyd’s List также подтвердил манипуляции с маршрутами.
Крымские активисты публиковали фото, где название на корме Heng Yang 9 было закрыто белыми полотнищами во время одного из заходов. Это указывает на попытки скрыть присутствие судна в портах Крыма.
Китай является главным спонсором войны России против Украины. Как заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, без помощи Китая агрессивная война против Украины была бы невозможна.
По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Хуже украинцы относятся только к России и ее союзникам - Ирану, Беларуси и КНДР.