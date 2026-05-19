Китай тайно тренировал российских военных, - Reuters

Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военнослужащих. Часть из них после обучения вернулась воевать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Данные трех европейских разведывательных служб свидетельствуют, что тайные тренировки были согласованы в российско-китайском соглашении, которое высокопоставленные офицеры обеих стран подписали в Пекине 2 июля 2025 года.
Документ предусматривал обучение около 200 россиян на военных объектах в Пекине и Нанкине. В свою очередь, сотни китайских военных должны были пройти подготовку в России.
Соглашение строго запрещало любое освещение этих визитов в средствах массовой информации обоих государств, а также передачу информации третьим сторонам.
Российских военнослужащих обучали в таких сферах:
По данным разведки, китайская индустрия беспилотников предоставила россиянам технологические новинки и передовые методы подготовки, в частности летные симуляторы.
Значительная часть российского персонала состояла из высокопоставленных инструкторов, способных передавать полученные знания дальше по цепочке командования.
Представители разведки отмечают, что визиты китайских военных в Россию продолжаются как минимум с 2024 года, однако подготовка российских бойцов в Китае является новым явлением.
Обучая российских военных на оперативном и тактическом уровнях для дальнейшего участия в войне против Украины, Пекин оказался более вовлеченным в конфликт в Европе, чем считалось ранее.
Одно из разведывательных ведомств подтвердило личности нескольких россиян в званиях от младшего сержанта до подполковника, которые после обучения в Китае участвовали в боевых действиях с применением дронов во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.
Отмечается, что Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, обязавшись проводить совместные военные учения.
При этом Пекин официально продолжает заявлять о своей нейтральной позиции в войне и позиционирует себя как посредника в мирном процессе.
