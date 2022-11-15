Сунак назвал Китай угрозой Великобритании, но готов вести с ним диалог об Украине

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для Великобритании, но диалог с Пекином о глобальных проблемах, таких как изменение климата и война России против Украины, также был правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мне совершенно ясно, что Китай представляет собой системный вызов как нашим ценностям, так и нашим интересам, и представляет собой единственную самую большую государственную угрозу нашей экономической безопасности, и поэтому правильно, что мы предпринимаем шаги, необходимые для собственной защиты", - сказал он Sky News в кулуарах G20.

Сунак также сказал, что надеется, что сможет встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином во время саммита в Индонезии.

"Если мы хотим решить большие глобальные проблемы, такие как здравоохранение, Россия и Украина, восстановление мировой экономики или даже изменение климата, важно вести диалог и взаимодействовать с Китаем в рамках решения этих проблем", - сказал Сунак.