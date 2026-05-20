RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай мог готовить для РФ бойцов элитного "Рубикона", - Welt

23:05 20.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о скрытом сотрудничестве Москвы и Пекина?
aimg Юлия Голованова
Фото: Китай готовит элитных военных из рф к войне в Украине (GettyImages)

Среди российских военных, которых мог тайно готовить Китай, могли быть операторы дронов элитного подразделения "Рубикон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Welt

Читайте также: Визит Путина в Китай обернулся многомиллиардными потерями "Газпрома"

По данным издания, после завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных участвовали в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.

"Среди подготовленных в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.

Что известно о "Рубиконе"

"Рубикон" - это военная структура в составе вооруженных сил России, которая специализируется на использовании современных боевых беспилотников. Подразделение принимает непосредственное участие в войне РФ против Украины и считается одним из ключевых российских центров развития дроновых технологий.

По информации Welt, подготовка в Китае включала:

  • использование боевых беспилотников;
  • современные боевые симуляции;
  • системы радиоэлектронной борьбы;
  • методы противодействия дронам.

Российские военные проходили как практические занятия, так и тренировки на виртуальных симуляторах.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военных, часть из которых после этого вернулась воевать против Украины.

В то же время Китай официально отрицал информацию о тайной подготовке российских солдат и называл такие заявления попыткой переложить ответственность за войну в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаКитайВойска РФ