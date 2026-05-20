Китай мог готовить для РФ бойцов элитного "Рубикона", - Welt

Среди российских военных, которых мог тайно готовить Китай, могли быть операторы дронов элитного подразделения "Рубикон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Welt
По данным издания, после завершения оперативно-тактической подготовки с начала 2026 года десятки российских военных участвовали в боевых операциях в Украине. Часть из них после обучения получила командные должности в подразделениях РФ.
"Среди подготовленных в Китае военных были также представители "Рубикона" - российского элитного подразделения беспилотников, присутствие которого часто существенно влияет на ход событий в прифронтовых регионах Украины", - говорится в материале Welt.
"Рубикон" - это военная структура в составе вооруженных сил России, которая специализируется на использовании современных боевых беспилотников. Подразделение принимает непосредственное участие в войне РФ против Украины и считается одним из ключевых российских центров развития дроновых технологий.
Российские военные проходили как практические занятия, так и тренировки на виртуальных симуляторах.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военных, часть из которых после этого вернулась воевать против Украины.
В то же время Китай официально отрицал информацию о тайной подготовке российских солдат и называл такие заявления попыткой переложить ответственность за войну в Украине.