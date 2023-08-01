Китай и ОАЭ впервые проведут совместные военные учения

В соответствии с годовым планом и консенсусом, достигнутым между Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами, совместные учения ВВС под названием Falcon Shield-2023 пройдут в августе в китайском Синьцзяне.

"Это первое совместное учение обеих военно-воздушных сил, направленное на углубление прагматических обменов и сотрудничества между двумя войсками и усиление взаимопонимания и доверия", - говорится в сообщении минобороны КНР.

Подготовка китайской армии

Лидер Китая Си Цзиньпин во время выступления перед военным командованием Восточного театра военных действий заявил, что ожидает от своей армии лучшей подготовки к войне и планированию боевых действий. Китайский глава отметил, что мир вступил в новый период потрясений и перемен.

Китай и Россия договорились провести совместные военные учения в Японском море. Отмечается, что китайская военно-морская флотилия, состоящая из пяти военных кораблей, присоединится к российским военно-морским и воздушным силам.