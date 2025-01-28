Китай и Индия приостановили закупку российской нефти из-за санкций США, - Reuters

Китай и Индия приостановили торговлю российской нефтью. Причиной стало то, что санкции США вызвали резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным трейдеров и судоходных компаний, торговля российской нефтью, которую загружали в марте, в Азии остановилась, поскольку в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами.

Это произошло после того, как стоимость фрахта танкеров, на которые не повлияли санкции США, резко выросла.

По данным трейдеров, предложения на российскую нефть марки ESPO Blend, которая экспортируется из тихоокеанского порта Козьмино, выросли до 3-5 долларов США за баррель к цене марки ICE Brent на условиях поставки с судна (DES) в Китай после того, как ставки фрахта для танкера Aframax на этом маршруте подскочили на несколько миллионов долларов.

К моменту введения санкций, устойчивый зимний спрос и укрепление цен на конкурирующие сорта нефти из Ирана привели к тому, что спотовые премии на нефть сорта ESPO Blend в Китай выросли почти до 2 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая спровоцировала скидки до 6 долларов.

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp Ltd на прошлой неделе сообщил агентству, что компания не получила ни одного нового предложения на мартовские поставки, как это было обычно. В компании ожидают, что количество грузов, предложенных на март, уменьшится по сравнению с январем и декабрем.

В прошлом году импорт российской сырой нефти в Индию равнялся 36%, тогда как почти пятая часть объема импорта приходилась на Китай.

По данным аналитической компании Kpler, последние санкции направлены на танкеры, которые перевозят около 42% российского морского экспорта нефти, в первую очередь в Китай, хотя танкеры, попавшие под санкции, постепенно выгружают нефть в Китае и Индии в течение периода освобождения от санкций.

Как рассказал журналистам министр нефти Индии Панкадж Джайн, США объяснили Индии, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля в соответствии с санкциями. По его словам, платежи за нефть на борту судов, попавших под санкции, должны быть осуществлены до 12 марта.