Китай создал "армию шпионов" из 600 тысяч человек, - WSJ

Китай сформировал армию шпионов, которая состоит из 600 тысяч человек. У стран Запада нет ресурсов, чтобы противостоять такой сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, разведывательные операции Китая уже обошли по масштабам деятельность КГБ во времена холодной войны. Операции КНР носят разный характер - это как кибератаки, так и научный или промышленный шпионаж.
Журналисты уточняют, что для Запада борьба со шпионами Китая усложняется тем, что они проводят децентрализованные операции. В них задействовано множество ведомств и частных компаний. При этом китайские шпионы зачастую действуют автономно.
Также у Китая, согласно данным ФБР, значительно больше хакеров, чем численность киберперсонала американского ведомства.
Как рассказал директор ФБР Кристофер Рэй еще в начале года, хакерская программа Китая превосходит хакерские программы других крупных государств "вместе взятых".
Как рассказал источник WSJ, в операциях Китая по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут быть задействованы до 600 000 человек.
Напомним, еще в начале 2023 года в воздушном пространстве США обнаружили китайский воздушный шар. Он летал над территорией страны сутки, после чего объект сбили американские войска.
Как выяснилось позже, такой воздушный шар Китай использовал для шпионажа. Подобную практику Пекин мог применять и в других странах.
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