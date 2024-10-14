Китай создал "армию шпионов" из 600 тысяч человек, - WSJ

Как отмечает издание, разведывательные операции Китая уже обошли по масштабам деятельность КГБ во времена холодной войны. Операции КНР носят разный характер - это как кибератаки, так и научный или промышленный шпионаж.

Журналисты уточняют, что для Запада борьба со шпионами Китая усложняется тем, что они проводят децентрализованные операции. В них задействовано множество ведомств и частных компаний. При этом китайские шпионы зачастую действуют автономно.

Также у Китая, согласно данным ФБР, значительно больше хакеров, чем численность киберперсонала американского ведомства.

Как рассказал директор ФБР Кристофер Рэй еще в начале года, хакерская программа Китая превосходит хакерские программы других крупных государств "вместе взятых".

Как рассказал источник WSJ, в операциях Китая по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут быть задействованы до 600 000 человек.