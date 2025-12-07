Китай становится ключевым экономическим партнером Монголии, вытесняя Россию, - разведка

Китай закрепляет статус ключевого экономического партнера Монголии, резко наращивая закупки монгольского угля и финансируя новые логистические маршруты, которые усиливают зависимость Улан-Батора от Пекина и одновременно уменьшают роль России в региональной торговле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает разведка, Монголия планирует увеличить экспорт угля в Китай почти на 20 % в этом году. По прогнозам правительства, продажи достигнут 100 млн тонн, что укрепит ресурсный сектор, который уже формирует около 12 % ВВП страны.

Правительство также декларирует разведанные запасы нефти на уровне 33,4 млрд тонн, однако именно уголь остается наиболее ликвидной статьей монгольского экспорта.

Для поддержки роста объемов обе страны продвигают инфраструктурные проекты: Китай и Монголия согласовали строительство новой железнодорожной ветки между Гашуун-Сухаитом и Ганчи-Моду. Пекин параллельно строит подход к переходу Ганчи-Моду со своей стороны.

Эти проекты могут подтолкнуть экспорт монгольского угля до 165 млн тонн в год, что особенно важно для Китая как крупнейшего производителя стали в мире.

Доминирование Пекина в монгольской внешней торговле усиливается стремительно. Сейчас более 90 % монгольского экспорта поступает на китайский рынок, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 64 %. Для сравнения: вторая по значению Швейцария получает лишь 5,6 % монгольских поставок.

Россия, еще недавно один из ключевых соседей-партнеров, фактически потеряла свою роль. Ее доля в экспорте Улан-Батора сократилась до 0,5 %, что отражает изменение геоэкономического баланса в регионе и постепенное вытеснение Москвы с монгольского рынка.

Отмечается, что рост торговой зависимости Монголии от Китая свидетельствует о глубокой трансформации экономических приоритетов и переформатировании силового поля в Центральной Азии, где российское влияние продолжает ослабевать на фоне активной экспансии Пекина.