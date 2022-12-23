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Китай в списке? У Зеленского назвали друзей Путина

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал лидеров тех стран, которых президент РФ Владимир Путин может считать своими друзьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью 24 канал.

"У Путина есть 4 друга, всего 4 друга, и сюда я не беру Эритрею", - сказал он

Речь идет о:

  • главе белорусского режима Александре Лукашенко;
  • сирийском диктаторе Башаре Асаде;
  • главе КНДР Ким Чен Ыне;
  • президенте Ирана Райси.

"Все, больше никто рядом с Путиным стоять не будет. Но при этом, Лукашенко хочет здесь "отпетлять", как мы с вами об этом говорили. У Асада просто нет другого выхода, потому что территорию контролирует, в частности Россия, и имеет большие проблемы с Эрдоганом", - говорит Подоляк.

Поэтому, по словам советника, Иран - единственная страна, которая искренне поддерживает Россию, потому что любит убивать людей и любит давать оружие, чтобы максимально уничтожать гражданское население.

"Иран сегодня это делает у себя в стране - максимально жестоко убивает свое гражданское население. Поэтому Ирану абсолютно плевать на украинцев. Ирану хорошо, что сегодня Россия находится в таком странном состоянии, когда готова даром отдавать какие-то технологии двойного назначения или нуклеарные технологии, или сумасшедшие деньги отдавать и тому подобное", - объяснил Подоляк.

Он уверен, что в друзьях Путина "точно не будет Китая", потому что Китай - это другая философия.

"Китай, как и США, никогда не делают ставку на аутсайдеров. На страны или проигравших людей. Просто Путин в силу интеллектуальных ограничений не понимает, что он уже и стратегически, и идеологически, и тактически на поле боя проиграл. Это нужно ему донести. И кто-то будет это в России делать, несмотря на то, что у них "обратное наступление", - констатировал Подоляк.

Как сообщалось, в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил озабоченность по поводу сближения Москвы и Тегерана. Такие детали утреннего разговора 22 декабря стали известны уже вечером.

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