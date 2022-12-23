Китай у списку? У Зеленського назвали друзів Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав лідерів тих країн, яких президент РФ Володимир Путін може вважати своїми друзями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю 24 канал.
"У Путіна є 4 друга, всього 4 друга, і сюди я не беру Еритрею", - сказав він
Мова йде про:
"Все, більше ніхто поруч з Путіним стояти не буде. Але при цьому, Лукашенко хоче тут "відпетляти", як ми з вами про це говорили. Асад просто немає іншого виходу, бо територію контролює, зокрема Росія, і має великі проблеми з Ердоганом", - каже Подоляк.
Тож, за словами радника, Іран - єдина країна, яка щиро підтримує Росію, бо любить вбивати людей і любить давати зброю, щоб максимально нищити цивільне населення.
"Іран сьогодні це робить в себе в країні - максимально жорстоко вбиває своє цивільне населення. Тому Ірану абсолютно плювати на українців. Ірану добре, що сьогодні Росія знаходиться в такому дивному стані, коли готова задарма віддавати якісь там технології подвійного призначення чи нуклеарні технології, чи шалені гроші віддавати тощо", - пояснив Подоляк.
Він впевнений, що в друзях Путіна "точно не буде Китаю", бо Китай - це інша філософія.
"Китай, як і США, ніколи не роблять ставку на аутсайдерів. На країни чи людей, які програли. Просто Путін в силу інтелектуальних обмежень не розуміє, що він вже і стратегічно, і ідеологічно, і тактично на полі бою програв. Це треба йому донести. І хтось буде це в Росії робити попри те, що в них "зворотній наступ", - констатував Подоляк.
Як повідомлялось, під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив занепокоєння з приводу зближення Москви та Тегерана. Такі деталі ранкової розмови 22 грудня відомі вже ввечері.
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