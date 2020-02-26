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Коронавірус зафіксовано на всіх континентах, окрім Антарктиди

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 17:52
Коронавірус зафіксовано на всіх континентах, окрім Антарктиди
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Сьогодні коронавірус вперше підтвердили в Південній Америці

Станом на 26 лютого випадки зараження коронавірусом зафіксовано на всіх континентах, крім Антарктиди. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Також повідомляється, що в Африці зараження коронавірусом фіксували в Алжирі та Єгипті. Спалахи реєстрували по всій Азії з концентрацією в Китаї, Південній Кореї та на борту круїзного судна в Японії. Крім того, на Близькому Сході Іран повідомив про не менше 139 випадків.

В Австралії підтверджено 22 випадки захворювання на новий коронавірус, в Європі - понад 300. У Північній Америці не менше 59 громадян США дали позитивний результат на коронавірус. Випадки також були зареєстровані в Канаді.

Відзначимо, сьогодні в Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу. Зокрема, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження.

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