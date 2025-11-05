Китай отменяет пошлины на сою и зерно из США после договоренности по фентанилу
Китай отменяет тарифы на сельскохозяйственные товары из США после сокращения американских пошлин, связанных с фентанилом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Китай объявил об отмене тарифов на ряд американских сельскохозяйственных товаров после того, как Соединенные Штаты вдвое снизили пошлины, связанные с фентанилом, на китайский экспорт.
Как сообщило Министерство финансов КНР, с 10 ноября будут сняты все тарифы, введенные 4 марта, на американскую сою, кукурузу, пшеницу, сорго и курятину. Стоит отметить, что об этом ранее информировал и Белый дом.
Решение Пекина стало ответом на подписанные президентом США Дональдом Трампом исполнительные указы, которые снизили связанные с фентанилом пошлины с 34% до 10%.
Оба шага являются частью более широкого торгового соглашения между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, которое рассчитано на один год и имеет целью стабилизировать отношения между странами после длительного периода экономического противостояния.
По данным издания, разрядка в торговом напряжении уже повлияла на мировые рынки - фьючерсы на сою в Чикаго выросли на 1% во время азиатских торгов.
Китай избегал товаров из США
Китай, который ранее избегал американской сои из-за таможенных споров, в последнее время возобновил закупки. В прошлом году Пекин приобрел сои из США на более чем 12 миллиардов долларов.
Впрочем, по данным трейдеров, даже после отмены части тарифов американская соя может оставаться под 13% импортной пошлиной в Китае.
По заявлению китайского Минфина, отмена тарифов соответствует "фундаментальным интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества" и призвана поднять двусторонние торговые отношения на новый уровень.
Отношения Китая и США
Переговоры между Пекином и Вашингтоном проходят на фоне стремления обеих сторон сохранить экономический баланс и обеспечить доступ к ключевым категориям товаров.
Приостановление части тарифов рассматривается как компромиссное решение, которое позволит странам вернуться к конструктивным переговорам и избежать дальнейшей эскалации торгового конфликта.
Стоит отметить, что Трамп сообщил о решении уменьшить пошлины на китайские товары на 10%, в результате чего общий уровень американских тарифов составит 47%, что рассматривают как шаг к частичному смягчению торгового давления между Вашингтоном и Пекином.
А ранее сегодня Китай объявил о приостановлении действия дополнительных 24% таможенных тарифов на американские товары сроком на один год. При этом базовое 10% тарифное ограничение останется в силе.