Китай расширяет торговый путь в Европу в обход России, - СВРУ

Пекин планирует в ближайшие годы существенно увеличить грузопоток в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Срединный коридор". Маршрут проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, позволяя полностью обойти территорию России.

Хотя этот путь сложнее традиционного российского транзита из-за сочетания железнодорожных перевозок, морских переправ и таможенных процедур нескольких государств, Китай и Казахстан активно инвестируют в его развитие. Среди главных причин - санкционные риски, снижение доверия к России как транзитному государству и стремление сократить зависимость от нестабильных морских маршрутов.

Для развития коридора компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) планирует до 2030 года вложить около 10 млрд долларов в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Уже в 2026 году планируется построить около 900 км новых железнодорожных путей. В частности, участок Аягоз - Бахты создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Благодаря этому пропускная способность маршрута может вырасти с 55 млн до 100 млн тонн грузов в год к 2030 году.

Кроме того, KTZ инвестирует более 100 млн долларов в строительство шести новых грузовых судов для перевозок через Каспийское море между портами Актау, Курык и Баку.

На фоне расширения транспортного коридора KTZ также готовится к проведению IPO в 2026 году с возможным размещением акций в Казахстане, Лондоне и Гонконге. Полученные средства планируют направить на дальнейшее развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава.

По данным ассоциации ТМТМ, объемы перевозок по маршруту выросли с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024 году. В первом квартале 2026 года по коридору уже прошли около 173 контейнерных поездов, а до конца года Казахстан рассчитывает увеличить этот показатель до 600. В 2027 году этот показатель может вырасти еще на 67%.

По оценкам аналитиков, после выхода маршрута на полную мощность Россия может окончательно потерять статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой, что обернется для нее многомиллиардными потерями.