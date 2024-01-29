Китай разместил четыре боевых корабля возле Тайваня: в СМИ назвали причину

По информации издания, таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайваня в мирное время.

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване корабли будут действовать совместно с комплексами ПВО с целью не допустить приближения к острову военных других стран.

По данным ряда источников издания, четыре корабля расположены недалеко от самой западной оконечности Японии, а также в водах к юго-западу и северу от Тайваня.

Аналитики отмечают, что такими действиями Китай укрепляет свои возможности по запрету вхождения в зону вокруг Тайваня вооруженным силам других стран. Эта стратегия направлена ​​на то, чтобы не допустить проникновения американских военных в "первую цепь островов", которая соединяет Тайвань с островами Нансей и Филиппинами.

Что предшествовало

Напомним, недавно на Тайване прошли президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Циндэ из руководящей Демократической прогрессивной партии (ГПП).

На фоне выборов спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что делегация конгрессменов совершила визит на Тайвань, чтобы поддержать избранного президента.

Больше о том, приведут ли выборы на Тайване к новому конфликту – читайте в материале РБК-Украина.