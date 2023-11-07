Иранские прокси уже почти 40 раз атаковали базы США на Ближнем Востоке, - ISW

Аффилированное с Ираном Исламское движение сопротивления взяло на себя ответственность за 39 атак на американские базы в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Исламское сопротивление заявляет об одной до трех атак на базы США в Ираке и Сирии в среднем в день.

Боевики опубликовали видео, на котором показан запуск нескольких беспилотников и ракет, нацеленных на войска США в Таль-Бейдаре, Аль-Танфи, международном аэропорту Эрбиль и авиабазе Айн-аль-Асад. Отмечается, что ракета на видео визуально похожа на созданную в Иране ракету Fateh-313.

В настоящее время Исламское движение сопротивления в Ираке взяло на себя ответственность за 39 нападений на войска США на Ближнем Востоке с 18 октября. Кроме этого, во время последней атаки они впервые использовали ракету средней дальности "Акса-1" для атаки на базу США.

Удары по военным базам США

Пентангон 30 октября заявил, что военные базы США в Ираке и Сирии атаковали более 20 раз. Удары произошли из-за войны Израиля с ХАМАС, вызвавшей рост напряженности на Ближнем Востоке. Иран поддерживает ХАМАС и так отвечает на военную помощь США в Израиль.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США 3 ноября находился в Израиле, где встретился с премьер-министром страны Биньямина Нетаньяху. Они обсудили защиту граждан Израиля и кампанию против ХАМАС.

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