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Не знайдуть покупців. На воді "зависли" рекордні обсяги російської нафти, - Reuters

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Москва, Вівторок 24 травня 2022 14:14
Не знайдуть покупців. На воді "зависли" рекордні обсяги російської нафти, - Reuters Фото: Росія відвантажила на танкери рекордну кількість нафти, але не знаходить покупців (gcaptain.com)
Автор: Юлія Бойко

Станом на сьогодні на танкери завантажено рекордні обсяги російської нафти. Близько 62 млн барелів нафти Urals знаходяться на судах, які намагаються знайти покупців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, США і ряд інших країн заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через війну проти України. Інші ж уникають її купівлі, побоюючись майбутніх санкцій.

За даними енергетичної аналітичної компанії Vortexa, сьогодні обсяги сирої нафти Urals на воді в три рази перевищують середній показник, який був до вторгнення Росії в Україну. При цьому морський експорт з Росії в травні впав до 6,7 млн барелів на добу, що приблизно на 15% менше ніж було в лютому.

"Загальні цифри, що свідчать про те, що російський експорт як і раніше відносно високий, не відображають всієї картини. Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", - зазначив стратег з Х'юстона з енергетичних питань Клей Сейгл.

За його словами, кількість танкерів з нафтою Urals в морі без певного пункту призначення становить 15% від загальної кількості, що також є новим рекордом. Частина нафти може перебувати в дорозі до невідомих покупців, а частина може залишатися непроданим вантажем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай переключився з закупівель іранської нафти на російську, оскільки отримує її з великими знижками.

Тим часом віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек стверджує, що нафтове ембарго проти Росії вже зовсім близько.

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