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Китай різко збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів, - ЗМІ

Четвер 16 травня 2024 21:42
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Китай різко збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів, - ЗМІ Архівне фото: Китай збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів (Міноборони РФ)
Автор: Дмитро Браславський

Китай різко збільшив до Росії експорт нітроцелюлози. Це матеріал подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Видання вказує, що це сталося після початку вторгнення в Україну. Журналісти проаналізували дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік. З'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Водночас експорт різко збільшився з травня 2022 року.

"У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн", - пише видання.

При цьому Пекін експортує нітроцелюлозу і в інші країни, але США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення в Росію.

Росія збільшила імпорт нітроцелюлози

Раніше The Wall Street Journal писало, що Росія збільшила закупівлі нітроцелюлози, критично важливої для виробництва артилерійських боєприпасів, у підприємств США, Німеччини і Тайваню.

Журналісти встановили, що це відбувалося завдяки компанії Туреччини. Водночас інші країни відчувають дефіцит нітроцелюлози, що уповільнює постачання Україні артснарядів.

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