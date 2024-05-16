Китай різко збільшив поставки в Росію сировини для виробництва боєприпасів, - ЗМІ

Китай різко збільшив до Росії експорт нітроцелюлози. Це матеріал подвійного призначення, який можна використовувати для виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Видання вказує, що це сталося після початку вторгнення в Україну. Журналісти проаналізували дані, опубліковані митними органами Китаю за 2015 рік. З'ясувалося, що в період із 2015 до 2021 року експорт нітроцелюлози в Росію практично не здійснювався. Водночас експорт різко збільшився з травня 2022 року.

"У 2022 році Китай експортував до Росії трохи більше ніж 700 тонн нітроцелюлози. У 2023 році цей обсяг збільшився майже вдвічі і перевищив 1300 тонн. З січня по березень поточного року було експортовано близько 110 тонн", - пише видання.

При цьому Пекін експортує нітроцелюлозу і в інші країни, але США стурбовані експортом Китаєм матеріалів подвійного призначення в Росію.