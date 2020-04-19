Трамп пригрозив Пекіну санкціями за приховування інформації про коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон вважає, що дані про захворюваність коронавірусом в Китаї спотворені

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус. Про це він заявив у Білому домі на брифінгу.

Офіційні відомості про COVID-19 в Китаї адміністрація амерканского президента вважає "нереальними".

"Якщо з'ясується, що влада Китаю навмисно приховували факти, то повинні бути наслідки", - підкреслив Трамп.

Він також не виключив, що Пекін міг зробити помилку не навмисно і це "не так страшно, як спрямоване приховування даних".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про програму допомоги на 19 мільярдів доларів, з яких 3 мільярди підуть на продукти для найбільш постраждалої від коронавірусу частини населення. Передбачається також допомогу в розмірі 16 млрд доларів американським фермерам, щоб впоратися з впливом коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19.