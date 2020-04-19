ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп пригрозив Пекіну санкціями за приховування інформації про коронавірус

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 02:21
Трамп пригрозив Пекіну санкціями за приховування інформації про коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон вважає, що дані про захворюваність коронавірусом в Китаї спотворені

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус. Про це він заявив у Білому домі на брифінгу.

Офіційні відомості про COVID-19 в Китаї адміністрація амерканского президента вважає "нереальними".

"Якщо з'ясується, що влада Китаю навмисно приховували факти, то повинні бути наслідки", - підкреслив Трамп.

Він також не виключив, що Пекін міг зробити помилку не навмисно і це "не так страшно, як спрямоване приховування даних".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про програму допомоги на 19 мільярдів доларів, з яких 3 мільярди підуть на продукти для найбільш постраждалої від коронавірусу частини населення. Передбачається також допомогу в розмірі 16 млрд доларів американським фермерам, щоб впоратися з впливом коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19.

МОЗ: летальність від COVID-19 серед літніх людей перевищує 5% Коронавірус підтвердили ще у трьох прикордонників
Новини України КитайДональд ТрампКоронавірус
News
On Top