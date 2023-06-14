Китай проводит морские учения со стрельбами у границ Тайваня

Китай проводит учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море к северу от Тайваня, в то время как США и их союзники проводят учения в западной части Тихого океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Управление безопасности на море Китая выпустило предупреждение о запрете плавания у города Тайчжоу в провинции Чжэцзян в связи с тем, что в этом районе проводятся боевые стрельбы с военных кораблей.

Учения, в которых задействованы китайские эсминцы и авиация, проходят недалеко от островов Дачен, которые Тайвань контролировал до 1955 года, пока они не были захвачены китайскими войсками.

Учения Китая в Восточно-Китайском море совпадают с четырехсторонними военно-морскими учениями в Филиппинском море, которые начались в пятницу с участием США, Японии, Канады и Франции.

Китай проводит серию военных учений

Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь идет о совместных полетах бомбардировщиков и общих военно-морских учениях.

Также ранее Российская Федерация и Китай договорились о совместных военных учениях. Ожидается, что они пройдут уже в текущем году.

Кроме того, в ходе учений китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.