ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай проводить морські навчання зі стрільбами біля кордонів Тайваню

Новость на русском →
Середа 14 червня 2023 07:20
Китай проводить морські навчання зі стрільбами біля кордонів Тайваню Фото: Китай проводить навчання зі стрілянинами біля Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню, тоді як США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління безпеки на морі Китаю випустило попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.

Навчання Китаю у Східно-Китайському морі збігаються з чотиристоронніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі, які розпочалися у п'ятницю за участю США, Японії, Канади та Франції.

Китай проводить серію військових навчань

Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема йдеться про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

Також раніше Російська Федерація та Китай домовилися про спільні військові навчання. Очікується, що вони пройдуть уже цього року.

Крім того, в ході навчань китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію в Тайванській протоці. Судно мало не зіткнулося з американським есмінцем Chung-Hoon.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
Війська РФ вдарили по Одесі: є загиблі, під завалами можуть бути люди
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни